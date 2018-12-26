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السلطات الاندونيسية تحذر من احتمال تدهور الاحوال الجوية على السواحل التي اجتاحها تسونامي
[26/ديسمبر/2018]
كوالالمبور ـ سبأ:



حذرت السلطات الاندونيسية اليوم الاربعاء من احتمال تدهور الاحوال الجوية بشكل كبير على طول السواحل القريبة من بركان (أناء كاراكاتوا) والتي اجتاحتها امواج المد العالية (تسونامي) مؤخرا في ضفتي مضيق (سوندا) الواقعة بين جزيرتي (جاوة) و(سومطرة).




وذكرت رئيسة وكالة الارصاد الجوية الاندونيسية " دويكوريتا كارناواتي " في بيان أن سوء الاحوال الجوية حول البركان قد يجعل فوهته اكثر هشاشة ، مضيفة أن الوكالة قامت بتطوير نظام مراقبة يركز بشكل خاص على الهزات البركانية لإصدار تحذيرات مبكرة.

واوضحت المسؤولة الاندونيسية بأنه تم فرض منطقة حظر على مسافة كيلومترين حول منطقة البركان حاثة المواطنين والسياح على الابتعاد عن السواحل التي دمرتها موجات التسونامي مؤخرا واسفرت عن مقتل اكثر من 400 شخص. واجتاحت الامواج المتولدة من ثوران بركان (أناء كاراكاتوا) يوم السبت الماضي قرى ساحلية ملحقة اضرارا بالعديد من المركبات والاشجار والمنازل والطرق وحقول الارز.

ويقيم آلاف الأشخاص في المخيمات والملاجئ المؤقتة مثل المساجد والمدارس فيما ينام عشرات منهم على الارض او في المرافق العامة المزدحمة مع حاجتهم الماسة للمساعدات الانسانية المقدمة من قبل الحكومة او المنظمات الدولية.

وتزداد المخاوف من حدوث ازمة صحية عامة في المخيمات والملاجئ مع ارتفاع عدد الضحايا اذ حذر عاملون في المجال الانساني من خطر نفاد الادوية والمياه النظيفة في ظل توافد الآلاف الى ملاجئ الاغاثة.

وتأتي هذه الكارثة قبل اقل من اسبوع على الذكرى ال 14 للتسونامي العنيف الذي وقع عام 2004 وهو اكثر الكوارث فتكا في التاريخ فقد قتل حوالي 220 ألف شخص في عدة دول محاذية للمحيط الهندي بينهم 168 ألف اندونيسي.

سبأ
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