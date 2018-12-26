تشييع جثامين عدد من الشهداء بمحافظة صنعاء

صنعاء-سبأ:

شٌيعت بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين عدد من الشهداء من أبناء مديرية نهم الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.



وخلال مراسم التشييع الذي تقدمه عضو مجلس الشورى نايف الأعوج ووكيل المحافظة شايف عاصم وعدد من قيادات المحافظة والمشائخ والأعيان .. أشاد المشيعون بالتضحيات التي قدمها الشهداء في ميادين الوغى دفاعا عن الوطن.



وأكدوا السير على درب الشهداء في الذود عن حياض الوطن والتصدي للعدوان حتى تحقيق النصر.



وقد ووريت جثامين الشهداء إلى مقبرة الحافة بأمانة العاصمة بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بميدان السبعين.



تغمد الله الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون" .

[26/ديسمبر/2018]سبأ