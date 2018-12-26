ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:51:29م
مجلس النواب يستمع لمذكرة رئيس لجنة الإعلام وتوضيحات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء (مصحح)
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى مذكرة عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر حول مدينتي صنعاء وزبيد .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
عقدت اللجنة الإقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع" التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني".
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا
كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.
آخر الأخبار:
السلطات الاندونيسية تحذر من احتمال تدهور الاحوال الجوية على السواحل التي اجتاحها تسونامي
تشييع جثامين عدد من الشهداء بمحافظة صنعاء
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
وكيل محافظة صنعاء يتفقد الأعمال الإنشائية بإصلاحية سنحان
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
مأرب-سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي ثلاث غارات على مديرية نهم.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن غارات العدوان السعودي استهدفت منطقة محلي بمديرية نهم، خلفت أضرارا في مزارع وممتلكات المواطنين.
سبأ
المزيد من (محلي)
تشييع جثامين عدد من الشهداء بمحافظة صنعاء
وكيل محافظة صنعاء يتفقد الأعمال الإنشائية بإصلاحية سنحان
افتتاح مشروع مياه حمام علي في مديرية المنار بذمار
الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مقاتلة للعدوان في أجواء مديرية نهم
حلقة بإب حول دور الإعلام في توعية المجتمع والانتصار لقضايا الوطن
تشييع جثمان الشهيد عبدالله المتوكل بصنعاء
مناقشة آلية التنسيق بين وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي
توزيع 280 سلة غذائية لشهر أكتوبر لأسر الجالية الفلسطينية بصنعاء
مناقشة مستوى الأداء الخدمي وجهود التحشيد بمديرية المخادر بإب
مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية نوعية بنجران
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by