محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة صنعاء يتفقد الأعمال الإنشائية بإصلاحية سنحان صنعاء-سبأ:

تفقد وكيل محافظة صنعاء يحيى محسن جمعان اليوم سير الأعمال الإنشائية في إصلاحية مديرية سنحان.



واستمع الوكيل جمعان من إدارة الإصلاحية إلى شرح حول مستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجه سير العمل، والاحتياجات التوسعة الإضافية التي تحتاجها الإصلاحية.



واطلع وكيل محافظة صنعاء على أحوال نزلاء السجن، واحتياجاتهم فيما يخص النقص في التغذية.



وأكد جمعان حرص محافظ صنعاء على تذليل الصعوبات التي تواجه الإصلاحية وتوفير احتياجات النزلاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية.



وأشار إلى أنه سيتم مناقشة موضوع التوسعة الإضافية للإصلاحية على قيادة المحافظة.. مثمنا جهود إدارة الإصلاحية رغم الصعوبات التي تواجهها.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ