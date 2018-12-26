محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح مشروع مياه حمام علي في مديرية المنار بذمار ذمار-سبأ:

افتتح وكيل محافظة ذمار محمود الجبين اليوم مشروع مياه منطقة حمام علي بمديرية المنار بتكلفة 190 ألف دولار بتمويل جمعية العون المباشر.



وخلال الافتتاح بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمديرية حمود سباع، أشاد الوكيل الجبين بدعم جمعية العون المباشر لقطاع المياه وتنفيذ المشروع والذي سيغطي مختلف القرى في نطاق مركز مديرية المنار.



وشدد على ضرورة الحفاظ على المشروع لاستمرار ضخ مياه الشرب للسكان اطول فتره والتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .



ودعا الجمعية الى التوسع في دعم مشاريع مياه الريف خاصة في المناطق النائية.. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تذليل أي صعوبات تواجه الجمعية وشركائها المحليين وبما يسهم في انجاح مشاريعها الإغاثية والإنسانية.



فيما اوضح مدير فرع هيئة مشاريع مياه الريف بذمار صالح الفلاحي ان المشرع يتضمن استكمال وصيانة شبكة الأنابيب وإنشاء محطة تحلية ومعالجة المياه وضخها الى المنازل.



وأشار إلى أن فرع الهيئة يعمل على التواصل مع المنظمات لتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية بهدف التخفيف من معاناة المجتمع وحصولهم على مياه الشرب النظفية .. لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ مشاريع مماثلة تعمل بالطاقة البديلة بتمويل من الجمعية.



فيما أشار ممثل الجمعية عبدالله باعباد ومدير المشاريع في الجمعية المهندس أحمد وهاب إلى أن مشروع مياه حمام علي شمل بناء خزاني مياه خرسانية بسعة 100 متر مكعب و25 متر مكعب ومحطة معالجة بالتناضح العكسي ومنظومة طاقة شمسية لتشغيل المحطة.



وبين أن المشروع شمل صيانة واستكمال شبكة الأنابيب وتوفير وحدة ضح غاطسة كهربائية وبناء غرفة ضح ومبنى لجمعية المستفيدين من المشروع والذي يستهدف تغطية احتياجات أكثر من 1500 اسرة من مياه الشرب في مركز المديرية.



حضر الافتتاح نائب مدير مكتب الصناعة محمد الأكوع وعدد من أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية وشخصيات اجتماعية .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ