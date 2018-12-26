محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حلقة بإب حول دور الإعلام في توعية المجتمع والانتصار لقضايا الوطن إب-سبأ:

نظم مكتب الثقافة بمحافظة إب اليوم حلقة نقاشية حول الإعلام ودورة في توعية المجتمع والانتصار لقضايا الوطن.



وفي الحلقة أكد وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب أهمية الرسالة الإعلامية في التعريف بقضايا المجتمع ومعالجة التحديات التي تواجه الوطن وأن الدور المعول على وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة، يتمثل في صد الشائعات التي تروج لها قوى العدوان في إطار حربها النفسية الهادفة كسر إرادة الشعب اليمني وإخضاعه للهيمنة والوصاية الخارجية.



وثمن جهود الإعلاميين الذين إستشعروا مسئولياتهم وأسهموا بشكل فاعل في فضح جرائم العدوان ومخططاته وأجندته التدميرية .. لافتا إلى أن الدور الإعلامي الوطني له الأثر البالغ في مجابهة قوى العدوان وتفنيد أباطيلها.



وأكد الوكيل غلاب حرص قيادة السلطة المحلية على تفعيل دور الإعلاميين والناشطين للانتصار للوطن ودحض الإشاعات التي تستهدف قيمه وأخلاقه ونسيجه الاجتماعي.



فيما دعا مدير مكتب الثقافة عبدالحكيم مقبل والكاتب والأديب عبدالله الكامل، الإعلاميين والناشطين الابتعاد عن المناكفات السياسية التي لا تخدم سوى أعداء الوطن والإسهام في تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة ونسيجها الإجتماعي.



وحثا الجميع على الإضطلاع بواجبهم في تعزيز التوعية بالمخاطر المحدقة بالوطن وأهمية رص الصفوف وتكريس ثقافة المحبة والإخاء والتراحم والتكافل الاجتماعي.



حضر الحلقة مدير مكتب الإعلام أمين البعداني ورئيس الجبهة الثقافية بالمحافظة جميل الكامل والقاضي وليد العنسي وخالد نصاري وماجد ياسين وعدد من الإعلاميين والمهتمين.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ