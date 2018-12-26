تشييع جثمان الشهيد عبدالله المتوكل بصنعاء

صنعاء-سبأ:

شٌيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد عبدالله حسين علي المتوكل، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في مواجهة العدوان والمرتزقة في جبهة نجران.



وخلال مراسم التشييع التي تقدمها مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي أبو حليقة ومدير دائرة الرقابة والتفتيش العميد الركن عبدالعزيز صلاح ونائب مدير دائرة العمليات العميد الركن إبراهيم المتوكل .. أشاد المشيعون بالدور البطولي الذي اجترحه الشهيد ورفاق دربه من أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن ضد قوى العدوان والمرتزقة.



جرت مراسيم التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه بجامع الشهداء بأمانة العاصمة ونقل جثمانه ليوارى الثرى بروضة الشهداء في بني الحارث.



شارك في التشييع نائب مدير دائرة التدريب العميد علي مجلي وعدد من أهالي وأقارب وزملاء الشهيد، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

[26/ديسمبر/2018]سبأ