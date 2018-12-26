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مناقشة آلية التنسيق بين وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب وضم رئيس المجلس الطبي الدكتور فضل حراب آلية تعزيز العلاقة و التنسيق المشترك بين الوزارة والمجلس.


وأكد الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس الطبي الدكتور عبد الرحمن الحمادي وعضو المجلس الدكتور يحيى الحريبي ومدير عام التعليم الأهلي بالوزارة الدكتور عصام محرم ومدير عام التصديقات محمد عبد الواسع، ومستشار الوزير محمود الصلوي، أهمية التنسيق في منح التراخيص لمزاولة المهنة لخريجي الجامعات اليمنية من التخصصات الطبية وفق أسس علمية ومعايير أكاديمية.

وتطرق الاجتماع إلى طبيعة عمل المجلس وأنشطته التي يقوم بها وعلاقته بالوزارة وأهمية العمل والتنسيق المشترك بينهما لتحسين برامج التخصصات الطبية لضمان جودة المخرجات.

واستمع الاجتماع من رئيس المجلس الطبي الى شرح حول عددٍ من القضايا المتعلقة بالمجلس وعلاقتها بالوزارة والجامعات اليمنية ودور المجلس في منح تراخيص مزاولة المهنة لخريجي الجامعات من التخصصات الطبية بعد اجراء الامتحانات وإمكانية توحيد المقررات في تلك التخصصات .

وأكد أهمية دعم الوزارة لجهود المجلس وتزويده بالبيانات والمعلومات عن خريجي الجامعات الحكومية والأهلية في المجالات الطبية .

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تنسيق وتواصل مشتركة بين الوزارة والمجلس لتسهيل وتوحيد الاجراءات التي يقومون بها لما من شأنه تذليل الصعوبات التي تواجه الخريجين من الكليات الطبية.

وفي الاجتماع نوه وزير التعليم العالي بجهود المجلس الطبي في تقويم المخرجات الطبية ..مؤكدا استعداد الوزارة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمجلس الطبي لتمكينه من تنفيذ المهام المناطة به على أكمل وجه .

وأكد الوزير حازب ان الوزارة قامت بوضع المعايير الأكاديمية الوطنية لتوحيد المقررات لتخصصات الطب وعدد من التخصصات الأخرى في كافة الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية.

سبأ
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