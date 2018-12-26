محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع 280 سلة غذائية لشهر أكتوبر لأسر الجالية الفلسطينية بصنعاء صنعاء-سبأ:

وزعت مؤسسة بنيان التنموية بالتعاون مع مؤسسة الغوث الخيرية اليوم 280 سلة غذائية لشهري أكتوبر لأسر الجالية الفلسطينية بصنعاء.



وأشار ضابط مشروع السلة الغذائية بمؤسسة بنيان طه عبدالكريم الشهاري إلى أن عملية التوزيع تأتي استشعارا من المؤسسة بالمسئولية تجاه الأشقاء الفلسطينيين الذين يشاركون إخوانهم اليمنيين الصمود والتحدي في وجه العدوان.



ولفت إلى حرص المؤسسة على أن تكون السلال الغذائية شهرية لأسر الجالية الفلسطينية في اليمن دعما منها ومساهمة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل هذه الأسر.



وأكد الشهاري أن توزيع هذه السلال يأتي، إدراكا من المؤسسة أن الشعبين اليمني والفلسطيني في مسار واحد من التحدي المتمثل في تواجد الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة والإعرابي في اليمن.



وأشاد بحرص الجالية الفلسطينية على الاستمرار إلى جانب أبناء الشعب اليمني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ