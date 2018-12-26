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مناقشة مستوى الأداء الخدمي وجهود التحشيد بمديرية المخادر بإب
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مناقشة مستوى الأداء الخدمي وجهود التحشيد بمديرية المخادر بإب
[26/ديسمبر/2018]
إب -سبأ:

ناقش اجتماع موسع اليوم بمديرية المخادر محافظة إب ، برئاسة وكيل المحافظة عبدالرحمن الزكري الجوانب المتعلقة بمستوى الأداء الخدمي وجهود التحشيد بالمديرية .


وخلال الاجتماع الذي حضره نائب مديرمكتب التخطيط بالمحافظة رتيب العثماني وضم القيادات المحلية والتنفيذية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمديرية .. أكد الوكيل الزكري أهمية تفعيل دور السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ، وتعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد .

وثمن جهود ومواقف أبناء مديرية المخادر في مساندة ودعم الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.. مشيرا إلى أهمية دور الخطباء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية في التوعية المجتمعية والتحشيد للدفاع عن الأرض والعرض.

ولفت إلى أهمية تفاعل الجميع في الإعداد والتجهيز للقافلة الغذائية باسم المديرية التي سيتم تسييرها خلال الأيام القليلة القادمة دعما للجيش واللجان الشعبية في مواقع العزة والشرف.

وحث الوكيل الزكري قيادة المديرية على الإسراع في تشكيل لجان الحشد والتعبئة على مستوى القرى والعزل وتنسيق الجهود المبذولة في هذا الجانب .

فيما أكدت الكلمات التي ألقاها مدير عام المديرية نبيل العواضي ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية محمد عيون وعدد من أبناء المديرية الحرص على الاستمرار في مواجهة العدوان والتصدي له بشتى الوسائل والإمكانيات المتاحة ، ومواصلة جهود التحشيد والتعبئة وتسيير قوافل العطاء والدعم للجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .

ونوهت الكلمات بأهمية زيادة الأنشطة التوعوية وتفعيل دور الشباب في خدمة وطنهم ومجتمعهم وتطوير مستوى الأداء الخدمي لمختلف الوحدات التنفيذية بالمديرية.

سبأ
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