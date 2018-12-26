اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار نفط "برنت" لأدنى مستوى منذ 16 شهرا بفعل تخمة المعروض سنغافورة ـ سبأ:

تراجعت أسعار عقود نفط برنت الآجلة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء لأدنى مستوى منذ 16 شهرا ونصف تحت ضغوط تخمة المعروض داخل الأسواق العالمية.



وتقترب أسعار برنت من الهبوط دون 50 دولارا للبرميل رغم اتفاق منتجين بتنفيذ خفض للإنتاج اعتبارا من مطلع 2019 ولمدة 6 شهور.



ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد بين منتجي "أوبك" وآخرين مستقلين لخفض الإنتاج بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.



وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 47ر0 بالمائة أو 24 سنتا، إلى 45ر50 دولارا للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس"، تسليم فبراير بنسبة 45ر0 بالمائة أو 19 سنتا إلى 72ر42 دولارا للبرميل. وينتهي في ديسمبر الجاري، اتفاق بدأ مطلع 2017 يقضي بخفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا، تم تقليصه لاحقا إلى 2ر1 مليون برميل، بمشاركة دول "أوبك" ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ