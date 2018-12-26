محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية نوعية بنجران نجران-سبأ:

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي اليوم مصرعهم وجرح آخرين في عملية نوعية لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بقطاع نجران .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة .



وأشار المصدر إلى أنه تم إحراق مخزن أسلحة خلال العملية بالإضافة إلى اغتنام أسلحة متنوعة بعد هروب المرتزقة .



وذكر المصدر أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية أعطبت معدل رشاش للمرتزقة في رقابة مراش .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ