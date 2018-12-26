محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي بني سعد بالمحويت يناقش التحضيرات لإحياء ذكری الشهيد المحويت-سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية بني سعد محافظة المحويت اليوم التحضيرات لإحياء أسبوع الشهيد.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي ومدراء المدارس ومشرفي العزل آلية ترتيب إحياء المناسبة وتكريم آسر الشهداء الذين ساهموا بتضحياتهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وتطرق الاجتماع إلی خطة إحياء ذكری الشهداء في مدارس المديرية وفي القری والعزل وجوانب التوعية والتحشيد المجتمعي للمشاركة في فعاليات المناسبة.



وحث مدير المديرية علي الملحاني التحضير الجيد لإحياء أسبوع الشهداء..لافتا إلی ماقدمه شهداء الوطن من تضحيات بطولية في سبيل الانتصار لمظلومية الشعب والدفاع عن سيادة البلاد.



وأكد علی أهمية تعزيز الصمود وتفعيل برامج التوعية والتحشيد لرفد جبهات الدفاع عن الوطن بالمال والرجال وقوافل المساعدات حتی تحقيق النصر .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ