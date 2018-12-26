عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة ثمانية أشخاص في انفجار بمصنع للكيماويات بالصين بكين ـ سبأ:



لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم واصيب ستة اخرون بجروح في انفجار بمصنع للكيماويات في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد .



وذكرت مصادر صينية أن الانفجار الذي وقع اليوم الاربعاء بينما كانت شركة شينجيانغ شينتشي لكيماويات الطاقة تختبر أحد أفران الجير أمس .



وأشارت المصادر إلى أن الحادث وقع بعد حوالي شهر من تسرب غازي في مصنع وأسفر عن مقتل 23 شخصا في إقليم خبي بشرق الصين.



وتصاعد الغضب الشعبي من معايير السلامة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع الذي تخيم عليه حوادث متنوعة من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع.



وتعهدت الصين بتحسين المعايير الصناعية لكن مدافعين عن البيئة يقولون إن نقاط القصور في عملية الإشراف ما زالت موجودة بما في ذلك عمليات إنتاج غامضة لكيماويات خطيرة .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ