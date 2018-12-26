محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تدعم استمرار التعليم بمدرسة أرض الجنتين بسنحان صنعاء-سبأ:





قدمت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم خمس خيام "فصول بديلة لمدرسة أرض الجنتين" في قاع القيضي بمديرية سنحان وبني بهلول التي إنهارات على رؤوس الطلاب نهاية نوفمبر الماضي وخلفت عشرات الإصابات.







وأوضحت مديرة مشاريع التعليم بالمؤسسة نور المهدي أن الدعم تمثل في خيام بديلة عن الفصول كحل مؤقت حتى يتم إعادة تأهيل الفصول الدراسية وذلك لاستيعاب الطلاب والطالبات بالمدرسة وسبورات متنقلة وأقلام ضمن مشروعها في دعم استمرارية التعليم.



فيما ثمن مدير مدرسة أرض الجنتين مبادرة مؤسسة الشعب في إسعاف المدرسة بالخيام اللازمة لاستيعاب الطلاب حتى يتم بناء المدرسة التي تضم ألف و72 طالبا وطالبة من الصف الأول حتى الثامن أساسي.



وأشار إلى أن إدارة المدرسة حريصة على مواصلة العملية التعليمية، رغم الظروف الصعبة التي كانت تقف عائق أمام الطلاب والطالبات، خاصة مع حلول فصل الشتاء القارس .. مبينا أن المؤسسة بادرت بتقديم خمس خيام بمتطلباتها ومثلها سبورات.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ