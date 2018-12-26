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بدء برنامج تدريبي حول مبادئ حقوق الإنسان بذمار
[26/ديسمبر/2018]
ذمار-سبأ:

بدأت بمحافظة ذمار اليوم فعاليات البرنامج التدريبي حول مبادئ حقوق الإنسان ومهام وصلاحيات مندوبي حقوق الإنسان في الجهات.


يشارك في البرنامج الذي ينفذه مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة لمدة أربعة أيام بتمويل ذاتي، 24 مشاركا ومشاركة يمثلون مديريات المحافظة وعدد من الجهات.

وفي الافتتاح أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أهمية البرنامج التدريبي ودوره في إكساب المشاركين المعلومات والمعارف حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وبين أن العدوان وما يرافقه من حصار جائر كشف زيف المنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومواقفها المزدوجة والصامتة إزاء المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني والتي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.

ولفت إلى أن الدين الإسلامي الحنيف كفل حقوق الإنسان قبل أن تأتي المنظمات لتضع المبادئ والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والأحرى بالمجتمع الاسلامي أن يكون السباق دوما إلى تطبيق هذه المبادئ الإنسانية.

وأشار إلى الدور المعول على مكتب حقوق الإنسان في تبني القضايا الإنسانية والتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة المعنية بالمحافظة لحلها وتجاوزها.

من جانبه أشار نائب منسق حقوق الإنسان بالمحافظة محمد الماوري إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين معلومات ومعارف عن مبادئ حقوق الإنسان الدولية والمواثيق والاتفاقيات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير مهارات وقدرات العاملين والمتطوعين في مكتب حقوق الإنسان على مستوى المديريات، والعمل على رصد وتوثيق كل الانتهاكات وفي مقدمتها جرائم العدوان المباشرة وغير مباشرة.

حضر الافتتاح وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ومدير أمن المحافظة العميد علي الحربي.

سبأ
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