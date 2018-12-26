عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأجيل الانتخابات في بعض مناطق الكونغو بسبب الإيبولا وانتشار العنف كينساشا ـ سبأ:



أعلنت لجنة الانتخابات في الكونغو إرجاء الانتخابات في بعض المناطق إلى مارس القادم بسبب فيروس / الإيبولا / وانتشار العنف.



وكان قد جرى بالفعل إرجاء الانتخابات في بقية أنحاء الكونغو لمدة أسبوع ليتم إجراؤها / الأحد / القادم.



وذكرت المفوضية أنه سيتم إرجاء الانتخابات في منطقتي بيني ولوبيرو في شرق الكونغو ويومبي في الغرب لثلاثة أشهر.



وأوضحت اللجنة أن الإرجاء سببه "استمرار وباء الإيبولا في بيني بإقليم شمال كيفو .. إضافة إلى التهديدات الإرهابية" هناك، إلى جانب وقوع العديد من الهجمات الدموية في يومبي بإقليم ماي-دومبي.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ