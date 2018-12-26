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استكمال إعداد الخطة الإستراتجية ﻹاحتياجات محافظة المحويت
[26/ديسمبر/2018]
المحويت-سبأ:

استكملت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد الخطة الإستراتيجية لاحتياجات محافظة المحويت اليوم أعمال تجهيز الخطة بعد استيفاء البيانات والمعلومات بشكلها النهائي.


وخلال اجتماع اللجنة بحضور وكلاء المحافظة، ثمن أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الدكتور علي الزيكم جهود أعضاء اللجنة وحرصهم علی استكمال الخطة في موعدها الزمني المحدد وفقا للمعايير والضوابط الموضوعية والفنية لمسارات الاحتياجات العامة للمحافظة.

وأشاد بدور المحافظ فيصل بن حيدر في تذليل الاجراءات والصعوبات لفريق عمل اللجنة..منوها بالجهود التي قدمتها مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي واسهاماتها المتواصلة في تحديث بيانات الاحتياجات الطارئة للمحافظة.

وأشار الزيكم إلی أهمية مصفوفة خطة المحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في مشاريع البنية التحتية ومعالجة الأضرار التي خلفها العدوان في العديد من المناطق والمنشآت التاريخية والأثرية.

وأكد أن جاهزية الخطة الشاملة لاحتياجات محافظة المحويت يمثل إنجاز نوعي وخطوة مهمة لإدراجها ضمن إستراتيجية احتياجات اليمن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقدمت مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي إلهام النزيلي عرض لمحتويات الخطة وإيضاح عن تفاصيل المشاريع ذات الأولوية في مجالاتها المختلفة..مثمنة مابذله الفريق الفني للجنة من جهود في مراجعة خطط المكاتب التنفيذية والخدمية والتأكد من سلامة البيانات.

واستعرضت تسلسل مسارات الخطة الثلاثة " إسعافية ومواكبة وإستراتيجية " وكذا بطائق المشاريع والوثائق والدراسات ذات الجدوی والنماذج والجداول الإيضاحية المرفقة بالخطة العامة لمصفوفة الاحتياجات الشاملة.

وتطرقت النزيلي إلی أهمية ومحددات خطة احتياجات المحافظة بما يسهل علی الجهات المعنية اتخاذ القرارات وفقا لظروف المرحلة وأولوية الدعم المتاح لتنفيذ أبرز الاحتياجات من المشاريع.

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