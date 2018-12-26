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اجتماع برئاسة النعيمي ومدير مكتب الرئاسة يناقش خطة الاحتياج للعام 2019م
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، خطة الاحتياج لعام 2019م التي تم إقرارها أمس.


كما ناقش الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس، آلية توقيع المشاريع والاتفاقيات بين الهيئة والمنظمات.

وفي الاجتماع ثمن عضو المجلس السياسي النعيمي وأمين سر المجلس وأمين عام مجلس الوزراء، الجهود التي بذلت لإعداد خطة الاحتياج.

وأكد محمد النعيمي، ضرورة حل التداخلات بين الجهات في العمل مع المنظمات بما يسهل عملها ووصول المساعدات إلى المواطنين.. لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع المنظمات.

فيما أشار ياسر الحوري إلى أهمية ضبط الاختلالات الحاصلة في مشاريع المنظمات.

من جانبه أكد مدير مكتب الرئاسة – رئيس مجلس إدارة الهيئة أن خطة الاحتياج للعام 2019م تلبي جميع احتياجات المجتمع على المستوى التنموي.

كما استعرض القاسم عباس ما أنجزته الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية خلال عام 2018م.

حضر الاجتماع وكيل هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية لقطاع التخطيط ماجد عزان ووكيل قطاع التعاون بالهيئة عبد الفتاح عردوم.

سبأ
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