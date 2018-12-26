محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يقر استيراد كميات من الغاز للقطاعات التجارية والصناعية والنقل صنعاء-سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور لمناقشة الجوانب المتصلة بتوفير مادة الغاز المنزلي بناءا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.



وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد ووزراء النفط أحمد عبد الله دارس والنقل زكريا الشامي والصناعة عبدالوهاب الدرة، إلى الأوضاع التموينية للغاز خاصة بعد تحول الكثير من القطاعات التجارية والصناعية والنقل إلى استخدام الغاز وانخفاض الإنتاج في صافر خاصة مع دخول فصل الشتاء.



وجرى خلال الاجتماع توقيع محضر رئاسي يعالج انخفاض العرض من مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية وذلك باستيراد كميات تغطي الاحتياج في كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل وإعفاء الكميات المستوردة من الضرائب والجمارك وعمولة الشركة اليمنية للغاز وكافة عوائد الجهات الحكومية الأخرى، وعلى أن تخصص الكميات المستوردة للقطاعات التجارية والصناعية والنقل وتخصيص الكميات المنتجة محليا للاستهلاك المنزلي فقط.



حضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل جهاز الأمن القومي خالد خليل ونائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ