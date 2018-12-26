ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:12:00م
مجلس النواب يستمع لمذكرة رئيس لجنة الإعلام وتوضيحات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء (مصحح)
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، إلى مذكرة عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر حول مدينتي صنعاء وزبيد .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اليابان تنسحب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان
أعلنت الحكومة اليابانية ،اليوم ، انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا
كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.
آخر الأخبار:
تأجيل الانتخابات في بعض مناطق الكونغو بسبب الإيبولا وانتشار العنف
استكمال إعداد الخطة الإستراتجية ﻹاحتياجات محافظة المحويت
اجتماع برئاسة النعيمي ومدير مكتب الرئاسة يناقش خطة الاحتياج للعام 2019م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يقر استيراد كميات من الغاز للقطاعات التجارية والصناعية والنقل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يقر استيراد كميات من الغاز للقطاعات التجارية والصناعية والنقل
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور لمناقشة الجوانب المتصلة بتوفير مادة الغاز المنزلي بناءا على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.


وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد ووزراء النفط أحمد عبد الله دارس والنقل زكريا الشامي والصناعة عبدالوهاب الدرة، إلى الأوضاع التموينية للغاز خاصة بعد تحول الكثير من القطاعات التجارية والصناعية والنقل إلى استخدام الغاز وانخفاض الإنتاج في صافر خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وجرى خلال الاجتماع توقيع محضر رئاسي يعالج انخفاض العرض من مادة الغاز المنزلي في السوق المحلية وذلك باستيراد كميات تغطي الاحتياج في كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل وإعفاء الكميات المستوردة من الضرائب والجمارك وعمولة الشركة اليمنية للغاز وكافة عوائد الجهات الحكومية الأخرى، وعلى أن تخصص الكميات المستوردة للقطاعات التجارية والصناعية والنقل وتخصيص الكميات المنتجة محليا للاستهلاك المنزلي فقط.

حضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل جهاز الأمن القومي خالد خليل ونائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استكمال إعداد الخطة الإستراتجية ﻹاحتياجات محافظة المحويت
اجتماع برئاسة النعيمي ومدير مكتب الرئاسة يناقش خطة الاحتياج للعام 2019م
مناقشة الجوانب الخدمية وتفعيل جهود التحشيد بصعدة
مناقشة جهود المكاتب التنفيذية في تحصيل الموارد العامة بذمار
مناقشة احتياجات مديرية حيدان بصعدة من المشاريع الخدمية
وزير الثقافة يتفقد سور صنعاء القديمة ويؤكد اهمية معالجة التشوهات والمخالفات
محافظ ذمار يلتقي عدد من الشخصيات الاجتماعية بمديريتي الحدأ وعتمة
نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات يلتقي موظفي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
محافظ البيضاء يتفقد العمل في مركز جمرك عفار

العدوان السعودي على اليمن
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by