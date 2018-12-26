محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب الخدمية وتفعيل جهود التحشيد بصعدة صعدة-سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض اليوم المواضيع المتصلة بالجوانب الخدمية واحتياجات المواطنين .



وتطرق الإجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة إلى آلية تعزيز جهود المجالس المحلية بالمديريات خصوصا الحدودية منها لمتابعة احتياجات المواطنين من كافة الخدمات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم مساعدات غذائية للمتضررين من العدوان .



وأكد الاجتماع أهمية تفعيل جهود التحشيد في مختلف المديريات والعزل والاستعداد لإحياء أسبوع الشهيد وتكريم أسر شهداء في كافة مديريات المحافظة بما يليق بتضحياتهم.



وحث المحافظ عوض علي مضاعفة الجهود لتعزيز مستوى الأداء وخدمة أبناء المحافظة .. مشيرا إلي أن تداعيات العدوان والحصار، يستدعي العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار ورفد الجبهات.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ