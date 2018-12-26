محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جهود المكاتب التنفيذية في تحصيل الموارد العامة بذمار ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم جهود المكاتب التنفيذية في تحصيل الموارد العامة وسبل تنميتها.



وخلال الاجتماع الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد علي الحربي، أكد المحافظ المقدشي على أهمية مضاعفة الجهود لتنمية الإيرادات، وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وإحالة التجار الغير ملتزمين بالأسعار للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وبين حرص قيادة المحافظة على تعزيز دور القطاع التجاري ودعم ما يقوم به من جهود في تعزيز الاقتصاد الوطني والدور المعول عليه في دعم جهود السلطة المحلية في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.



واستعرض المحافظ المقدشي الجهود التي تبذل من قبل السلطة المحلية للتخفيف من المعاناة الإنسانية وذلك من خلال العمل على افتتاح عدد من المخابز الخيرية لتوفير رغيف الخبز للفقراء والمعدمين.



وأكد أهمية العمل على تحصيل الموارد العامة والعمل على تنمية كافة الأوعية والحرص على المال العام .. مشددا على ضرورة الالتزام بتوريد كافة الايرادات إلى البنك المركزي أولا بأول وضبط المخالفين.



وأشار إلى أهمية تحمل المكاتب التنفيذية للمسئولية والقيام بدورها وفقا للقانون في خدمة المجتمع، حاثا على بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



حضر الاجتماع مدراء مكاتب الأشغال العامة المهندس هيصمي الهيصمي والصناعة ناجي العزي والتربية أحمد الوشلي والضرائب عباس المطاع ومديرية ذمار محمد السيقل و صندوق النظافة محمد شرف عباد والمعلومات بديوان المحافظة عصام الهروجي والمدير التجاري بفرع شركة النفط هاشم الوشلي ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد الهادي.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ