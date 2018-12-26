محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات مديرية حيدان بصعدة من المشاريع الخدمية صعدة-سبأ:

ناقش لقاء عقد بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض احتياجات مديرية حيدان من المشاريع الخدمية في مختلف المجالات.





وفي اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالله القاسمي واحمد الهاشمي استعرض مدير عام المديرية صالح فاضل وضع المديرية واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والصعوبات التي تواجه سير الأداء بالمديرية.



وخلال اللقاء أشاد المحافظ بمواقف أبناء حيدان في مواجهة العدوان ورفدها للجبهات بقوافل العطاء ..مشيرا إلى حرص السلطة المحلية بالمحافظة على توفير احتياجات المديريات بما فيها حيدان حسب الامكانات المتاحة.



وأشار إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع في المديرية في مجال الصحة والطرق تزامنا مع اسبوع الشهيد .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ