ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 04:52:33م
مجلس النواب يستمع إلى مذكرة رئيس لجنة الإعلام وتوضيحات وزيري التعليم العالي والصحة ورئيس جامعة صنعاء
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ عبدالسلام صالح هشول زابية .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اليابان تنسحب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان
أعلنت الحكومة اليابانية ،اليوم ، انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا
كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.
آخر الأخبار:
مناقشة الجوانب الخدمية وتفعيل جهود التحشيد بصعدة
اللجنة الاقتصادية العليا تعقد لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع
مناقشة جهود المكاتب التنفيذية في تحصيل الموارد العامة بذمار
مناقشة احتياجات مديرية حيدان بصعدة من المشاريع الخدمية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة احتياجات مديرية حيدان بصعدة من المشاريع الخدمية
[26/ديسمبر/2018]
صعدة-سبأ:

ناقش لقاء عقد بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض احتياجات مديرية حيدان من المشاريع الخدمية في مختلف المجالات.



وفي اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالله القاسمي واحمد الهاشمي استعرض مدير عام المديرية صالح فاضل وضع المديرية واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والصعوبات التي تواجه سير الأداء بالمديرية.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بمواقف أبناء حيدان في مواجهة العدوان ورفدها للجبهات بقوافل العطاء ..مشيرا إلى حرص السلطة المحلية بالمحافظة على توفير احتياجات المديريات بما فيها حيدان حسب الامكانات المتاحة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع في المديرية في مجال الصحة والطرق تزامنا مع اسبوع الشهيد .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الجوانب الخدمية وتفعيل جهود التحشيد بصعدة
مناقشة جهود المكاتب التنفيذية في تحصيل الموارد العامة بذمار
وزير الثقافة يتفقد سور صنعاء القديمة ويؤكد اهمية معالجة التشوهات والمخالفات
محافظ ذمار يلتقي عدد من الشخصيات الاجتماعية بمديريتي الحدأ وعتمة
نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات يلتقي موظفي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
محافظ البيضاء يتفقد العمل في مركز جمرك عفار
شركة الغاز توزع 180 دينا غاز منزلي بأمانة العاصمة
مناقشة سير العمل بمناطق الأشغال وإزالة المخالفات بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
مجلس النواب يستمع إلى مذكرة رئيس لجنة الإعلام وتوضيحات وزيري التعليم العالي والصحة ورئيس جامعة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by