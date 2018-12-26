محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يلتقي عدد من الشخصيات الاجتماعية بمديريتي الحدأ وعتمة ذمار-سبأ:

ناقش لقاء برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم السبل الكفيلة بحل المشاكل القبلية والثارات وتوحيد الجهود في مواجهة العدوان.



وشدد المحافظ المقدشي خلال لقائه عدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية من أبناء مديرية الحدأ بحضور مدير أمن المحافظة العميد علي الحربي وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية أحمد الاشبط، على أهمية تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الصف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأكد على ضرورة نبذ كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتجسيد روح التعاون والتكافل والإخاء وتجاوز كافة التحديات والتفرغ لمواجهة العدوان.



ودعا الشخصيات الاجتماعية إلى العمل بروح الفريق الواحد لتقريب وجهات النظر والإسهام الفاعل في حل مختلف القضايا الاجتماعية القائمة ودعم أي جهود أو وساطة في هذا الجانب.



وحث محافظ ذمار على توحيد الصفوف لمواجهة أي تحديات تسعى للنيل من الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي تنعم به المديرية والمحافظة.. مشيدا بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء الحدأ وما يقدمونه من تضحيات في مختلف جبهات الشرف والبطولة .



إلى ذلك التقى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ومعه مدير أمن المحافظة العميد علي الحربي اليوم عدد من الشخصيات الاجتماعية من أبناء مديرية عتمة.



ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بتعزيز دور الشخصيات الاجتماعية في الحفاظ على الامن والاستقرار وتعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات.



وأكد المحافظ المقدشي أهمية الدور الذي تضطلع به الشخصيات الاجتماعية والوجهاء في مديرية عتمة لحل مختلف القضايا بالمديرية وتعزيز الاصطفاف لمواجهة أي أخطار تهدد أمن المديرية والمحافظة.



وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز التحديات وتعزيز وحدة الصف والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.



ولفت إلى ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية خلال المرحلة الراهنة والإسهام بفاعلية في رفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم لتعزيز صمود المرابطين في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ