محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات يلتقي موظفي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء صنعاء -سبأ:

التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد اليوم رؤساء الدوائر وموظفي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء.



كرس اللقاء الذي حضره الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، والأمين العام المساعد لقطاع الخطط والبرامج يحيي القائفي، لمناقشة سبل الارتقاء بأعمال الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والدوائر المختصة في المرحلة الراهنة.



وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء أن متطلبات المرحلة كبيرة في ظل استمرار العدوان والحصار، والاستهداف الممنهج من قبل المعتدين لكل مقومات الحياة خاصة الاقتصادية والصحية.



ولفت الجنيد إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الأسبوعية التي حرصت الحكومة على تفعيلها مع موظفي الأمانة وفي مختلف الوزارات والمؤسسات، لتحديد الاحتياجات وحل الإشكاليات وفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يكفل تطوير وتحسين الأداء.



وثمن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات جهود موظفي الأمانة العامة، وإصرارهم على تحقيق النجاح من خلال إنجاز الأعمال والمهام التي توكل اليهم.



هذا وكان نائب رئيس الوزراء قد استمع من موظفي الأمانة العامة إلى الصعوبات والمشكلات التي تواجههم، واعداً بحلها بحسب ما هو ممكن ومتاح.



كما تم عرض فيلم عن العدوان وما يرتكبه من جرائم ومجازر بحق الشعب اليمني.



سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ