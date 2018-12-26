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محافظ البيضاء يتفقد العمل في مركز جمرك عفار
[26/ديسمبر/2018]
البيضاء-سبأ:


تفقد محافظ البيضاء علي محمد المنصوري، اليوم ، بمنطقة عفار مديرية الملاجم، سير العمل في مركز جمرك عفار وآليات تعزيز الموارد المالية ومنع التهرب الجمركي والحد من الاختلالات والتجاوزات الضريبية .

وخلال التفقد الذي رافقه فيه مدير عام مديرية مكيراس قائد الكتيبة السابعة ياسر جحلان استمع محافظ البيضاء علي المنصوري من مدير مركز الجمارك محمد البعداني إلى شرح حول آلية تحصيل الموارد المالية خلال حركة سير الناقلات النفطية حسب اللوائح والقوانيين المالية المنظمة لتلك المهام وتوزيع الكوادر العاملة من مكتب المالية والضرائب ومندوبين الرقابة عن السلطة المحلية بالمحافظة لتسيير عمل مركز الجمارك الخاص بناقلات النفط والغاز والبضائع.

وأكد المحافظ على اهمية تعزيز الأداء في جمرك عفار بما يعزز من الموارد المالية و الحد من التهرب الجمركي وتنويع مصادر الدخل والحد من الاختلالات والتجاوزات التي تحصل وتساهم في تدني مستوى تحصيل الايردات الجمركية والنفطية .

كما أكد على ضرورة تنمية الايرادات التي تسهم في النهوض بعملية التنمية رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

إلى ذلك وجه المحافظ المنصوري باطلاق قاطرات الغاز الموقفة بعفار حتي لا يتسب تأخرها بعجز في مادة الغاز وفقا للتنسيق المشترك بين قيادة السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة وشركة النفط والجهات ذات العلاقة.

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