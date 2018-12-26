محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل بمناطق الأشغال وإزالة المخالفات بمديرية شعوب بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم برئاسة وكيل الأمانة المساعد لقطاع الاشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، سير العمل بمنطقتي الأشغال الشرقية والغربية بشعوب، وإزالة المخالفات والعشوائيات وتنظيم الأسواق بالمديرية .



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير المديرية مهدي عرهب، ومديري منطقتي الأشغال المهندس مطهر الحكيم و المهندس عبده الحديد، إلى استمرار تنفيذ منطقتي الاشغال بمديرية شعوب حملات تنظيم الأسواق العامة وإزالة المخالفات والمظاهر المشوهة من الشوارع الرئيسية أولا بأول وبما يكفل ذلك تنظيم حركة السير وتخفيف حده الازدحام المروري.



وأكد الاجتماع على ضرورة تكثيف النزول الميداني والرقابة المستمرة ومنع حصول مخالفات جديدة في الشوارع الرئيسية، وإزالة كافة العشوائيات والمخالفات السابقة وضبط المخالفين وعدم التهاون مع أحد .



وشدد الاجتماع على أهمية الترتيب والاستعداد لمشاركة الاشغال بشعوب في برنامج حملة النظافة الشامل 1-1 بشكل فاعل وايجابي بما يسهم ذلك في الحفاظ على المظهر اللائق بمديريات أمانة العاصمة صنعاء ويحافظ على نظافة الشوارع والاحياء .



إلى ذلك أطلع وكيل أمانة العاصمة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، ومدير مديرية شعوب مهدي عرهب، ومديرا منطقتي الأشغال بالمديرية، على مستوى أعمال تنظيم الأسواق العامة وإزالة المخالفات من الشوارع بمديرية شعوب.



وتفقدوا عدد من المخالفات التي تم إزالتها في بعض احياء وشوارع المديرية من قبل المواطنين إلى جانب ازالة البسطات والعشوائيات التي كانت ممتدة إلى الشارع الرئيسي بعدة أمتار، إلى جانب رفع أكوام كبيرة من مخلفات النظافة كانت مكدسة.



كما تفقدوا مستوى تنظيم الأسواق العامة خاصة أسواق بيع القات وإعادة البساطين بالشوارع الرئيسية إلى الأسواق البديلة والمخصصة بالمديرية.



وشدد الوكيل المساعد على منطقتي الاشغال بمديرية شعوب، إزالة جميع المخالفات والعشوائيات من الشوارع الرئيسية والاحياء أول بأول بما يكفل ذلك تنظيم حركة السير وتخفيف حده الازدحام المروري.



وأشار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود وتوحيدها في ازالة المخالفات والمظاهر المشوهة من الشوارع الرئيسة وتنظيم الأسواق بمديريات الامانة بما يسهم دعم جهود النظافة خاصة مع تدشين برنامج عام النظافة 2019.



وأشاد بأعمال مكتب الاشغال بالأمانة وفروعه بالمديريات في استمرار حملات إزالة المخالفات والمظاهر المشوهة في إطار جهود قطاع الاشغال وأمانة العاصمة في الحفاظ على الحق العام والمظهر الحضاري للعاصمة صنعاء.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ