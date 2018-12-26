محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يستمع إلى مذكرة رئيس لجنة الإعلام ويستمع لتوضيحات وزيري التعليم العالي والصحة ورئيس جامعة صنعاء صنعاء -سبأ :

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ عبدالسلام صالح هشول زابية .



وفي هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ علي عبدالله أبو حليقة ، استمع المجلس إلى مذكرة عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة الأخ/ عبده محمد بشر حول مدينة صنعاء التاريخية التي تتميز بالتراث المعماري العالمي الفريد ومدينة زبيد الأثرية التي دخلتا دائرة الخطر الذي يهدد المدينتين بالشطب من قائمة التراث العالمي عبر منظمة اليونسكو بسبب المخالفات المهددة بالشطب وبالدرجة الأساسية على المباني بصنعاء القديمة ومدينة زبيد التي قد تفقد طابعها التقليدي المعماري الفريد وذلك بدخول المباني الأسمنتية في بناءها بدلاً عن استخدام المواد التقليدية في البناء إلى جانب البناء العشوائي في الطرقات والأماكن الفارغة في هاتين المدينتين بما يسمى ( مقشمات ومتنفسات وصرحات ) وكذا كثرة بناء الدكاكين التجارية في احياءها السكنية التي تتسم بطابعها السكني الأثري والمعماري .



وقال رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة إن البناء العشوائي لهذه الدكاكين الخارجة عن إطار الأسواق المخصصة لها تسبب بتشويه المخطط الجغرافي والمعماري والأثري لهاتين المدينتين المدرجتين بقائمة التراث العالمي اليونسكو ، متجاهلين أنهما مناطق سكنية ولهما طابعهما الأثري والحضاري الخاص .



وقد طالب الأخ/ عبده محمد بشر بتشكيل لجنة خاصة تعمل على إنقاذ مدينة صنعاء التاريخية وتراثها المعماري الفريد ومدينة زبيد وتراثها الحضاري المتميز من الشطب من قائمة التراث العالمي عبر منظمة اليونسكو.



وبهذا الصدد أقر المجلس تكليف لجنة الإعلام والثقافة والسياحة باللقاء مع وزير الثقافة والمسؤولين المعنيين في أمانة العاصمة والبحث معهم في المعالجات المناسبة وإطلاع المجلس على نتائج ذلك .



وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع المجلس إلى توضيح من وزير التعليم العالي الأخ/ حسين حازب ورئيس جامعة صنعاء الدكتور/ أحمد محمد هادي دغار ، رداً على السؤال الموجه من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة / الخضر محمد العزاني حول أسباب قيام رئاسة جامعة صنعاء بإصدار قرارات بإنهاء خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة ، وما هو المسوغ القانوني الذي استندت عليه الجامعة في إصدار تلك القرارات ، خاصة وأن المجلس السياسي الأعلى أصدر قرار بعدم الإحالة للتقاعد إلا بعد إنهاء الظروف التي تمر بها البلاد .



حيث عبر وزير التعليم العالي عن الشكر والتقدير للمجلس على ما يوليه من رعاية واهتمام بقضايا وهموم الوطن في مختلف الجوانب وأبرزها الجوانب التعليمية وحرصه الكبير على دعوة الجانب الحكومي لمناقشة القضايا معه والرد على ما يطرح من أعضاء مجلس النواب من تساؤلات والخروج بقرارات وتوصيات تعالج تلك المشاكل .



وأحاط الأخ/ حسين حازب المجلس إلى أن وزارة التعليم العالي ملتزمة بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى بشأن إيقاف إي إجراء حول الإحالة للتقاعد إلى حين انتهاء العدوان ، وأفاد وزير التعليم العالي أنه تم التعميم للجامعات الحكومية بذلك .



فيما قدم رئيس جامعة صنعاء توضحاً أنه لم يتم فصل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وهو متواجد داخل الوطن وأن جميع القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة غير مخالفة للقوانين النافذة .



هذا وقد طلب المجلس كشوفات بهذا الخصوص .



إلى ذلك اعتذر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور/ طه المتوكل عن الإجابة على سؤال وجه إليه من عضو المجلس الأخ/ ناجي أحمد عتيق الشيخ ، لأسباب موضوعية وعلى أن يقدم الإجابة في جلسة أخرى .



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ