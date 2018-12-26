محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب صناعة صنعاء ينفذ حملة ميدانية للرقابة على المخابز والأفران صنعاء-سبأ:

نفذ مكتب التجاره والصناعه بمحافظة صنعاء اليوم حمله ميدانية للرقابه على المخابز والأفران.



وفي الحمله أكد وكيل المحافظه يحيى محسن جمعان أهمية التزام كافة المخابز والأفران بالتسعيره المقرة من وزارة الصناعه..مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين بالوزن والسعر .



ودعا جمعان كافة المواطنين للتعاون والمشاركة في انجاح الحملة بالابلاغ عن المخالفين في البيع.



فيما أشار مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أمين شائع ومدير مديرية سنحان أحمد نهشل إلى أن الحمله تهدف إلى مراقبة قائمة عرض واشهار أسعار ووزن رغيف الخبز بأنواعه المسطح والقوالب والروتي والكدم وضبط كافة المخالفين للاسعار .



وأكدا ضرورة تعاون المواطنين بالابلاغ عبر أرقام غرفة العمليات المركزيه وعمليات وزارة الصناعه والتجاره وعمليات مكتب الصناعه والتجاره بالمحافظه وعمليات المحافظه وعمليات المديريات.

وذكر أنه تم اغلاق عدد من الأفران لمخالفتهم في أوزان الرغيف.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ