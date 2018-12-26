محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات تشغيل برامج التدريب بالمعهد المهني بإصلاحية السجون بصنعاء صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن الاحتياجات المطلوبة لتشغيل برامج التدريب والتأهيل في المعهد المهني في إصلاحية السجون المركزية بأمانة العاصمة .



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير عام الرعاية والتأهيل بمصلحة التأهيل والإصلاح المركزية العميد عبدالله الحكيم ، والقائم بأعمال وكيل قطاع الفتاة بوزارة التعليم الفني والمهني وفـاء رشيد ، ومدير صندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي ، وعميد المعهد المهني بالإصلاحية نشوان نور الدين ، إلى آلية تفعيل الشراكة بين الإصلاحية والوزارة والمنظمات الشريكة من أجل تفعيل وإدارة وتشغيل المعهد وبما يمكن السجناء من الجنسين على اكتساب مهن حرفية تساعدهم على الدخل وتحسين المستوى المعيشي لهم .



وأقر الاجتماع تكليف لجنة مشتركة مكونة من قطاع الفتاة بالوزارة والإصلاحية وصندوق تنمية المهارات للنزول الميداني للمعهد لدراسة الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام ووسائل الإنتاج واعمال الصيانة ورفع تقرير إلى الوزارة لبحث آلية التمويل وتوفير تلك الاحتياجات بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الشريكة وتجهيز المعهد لبدء التشغيل في مدة اقصاها 10 أيام .



واستعرض الاجتماع خطة الوزارة في توفير الكادر المتخصص للتدريب والتأهيل في المعهد وصيانة المعدات والتجهيزات التابعة للمعهد إضافة إلى إمكانية توفير المواد الخام ووسائل الإنتاج فيما تتولى الإصلاحية عملية الإدارة والاشراف على المعهد والبحث عن تمويل بالشراكة مع الوزارة لتشغيل وإدارة المعهد في برامج "الخياطة والنجارة، والأشغال اليدوية ، وإنتاج وصناعة مواد البناء من أحجار البلك، وتحويل ذلك إلى مشروع استثماري مستقلاً يدر بالدخل على نزلاء الإصلاحية وإكسابهم مهن حرفية تساعدهم على العمل بعد الخروج من السجن.



واستعرض المجتمعون مسودة الاتفاقية المزمع توقيعها لاحقاً بين الوزارة والإصلاحية والمتضمنة تنظيم شئون برامج التدريب والتأهيل بالمعهد في الإصلاحية والمقترحات المقدمة لإمكانية استيعابها في الاتفاقية النهائية.



وفي الاجتماع أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن الوزارة تسعى إلى دراسة الاحتياجات المطلوبة لكافة المعاهد التدريبية في اصلاحيات السجون في كافة المحافظات والبحث عن التمويلات اللازمة لتوفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية الشريكة.



وأشار إلى أهمية توفير برامج التدريب والتأهيل داخل السجون من اجل إكساب السجناء مهارات ومهن حرفية تمكنهم من الاعتماد على الذات وإيجاد مصادر دخل لهم فضلاً عن مساعدتهم على ايجاد فرص عمل بعد خروجهم من السجن وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع .



حضر الاجتماع مدير عام مشاركة المرأة في الوزارة نبيل فايع، وعدد من مسئولي وقيادات الوزارة وصندوق تنمية المهارات .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ