ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 03:45:43م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين عضو بمجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (228) لسنة 2018م بتعيين أحمد محمد الحاج الشرعبي عضوا في مجلس الشورى.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
اليابان تنسحب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان
أعلنت الحكومة اليابانية ،اليوم ، انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان.
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا
كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.
آخر الأخبار:
مكتب صناعة صنعاء ينفذ حملة ميدانية للرقابة على المخابز والأفران
مناقشة احتياجات تشغيل برامج التدريب بالمعهد المهني بإصلاحية السجون بصنعاء
رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالحديدة يلتقي ممثلي الطرفين
مناقشة مستوى أداء السلطة المحلية بمديرية ميفعة عنس بذمار
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالحديدة يلتقي ممثلي الطرفين
[26/ديسمبر/2018]
الحديدة-سبأ:
التقى رئيس لجنة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة الجنرال باتريك كيمرت اليوم ممثلي الطرفين.
سبأ
المزيد من (محلي)
مكتب صناعة صنعاء ينفذ حملة ميدانية للرقابة على المخابز والأفران
مناقشة احتياجات تشغيل برامج التدريب بالمعهد المهني بإصلاحية السجون بصنعاء
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بتعيين عضو بمجلس الشورى
مناقشة مستوى أداء السلطة المحلية بمديرية ميفعة عنس بذمار
كسر زحف للمرتزقة في جبهة القرن بنهم
الأرصاد : استمرار الأجواء الباردة واحتمال تكون الصقيع على عدد من المحافظات
وزير الإعلام يؤكد دور وسائل الإعلام في نقل حقيقة ما يدور في الساحل الغربي
بدء ورشة عمل بصنعاء لتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية
المكتب السياسي لأنصار الله يعزي الشعب الإيراني في وفاة الشاهرودي
فعالية توعوية حول عمالة الأطفال بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة
[22/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by