الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.