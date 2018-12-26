محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى أداء السلطة المحلية بمديرية ميفعة عنس بذمار ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مستوى أداء السلطة المحلية بمديرية ميفعة عنس والجهود المبذولة في التحشيد وتنمية الإيرادات وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.



وخلال الاجتماع، الذي ضم مدير المديرية علي الكبسي وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية علي القيسي ومدير مكتب النقل المهندس حيدر سودان ومدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية عبدالحكيم وهبي، حث المحافظ المقدشي على تضافر الجهود لإنجاح خطط الحشد والتعبئة العامة في المديرية وتجاوز التحديات الناتجة عن العدوان والحصار.



وأكد على أهمية تضافر الجهود لتعزيز الإيرادات العامة وتنميتها وبما يعزز دور السلطة المحلية في القيام بدورها لتلبية تطلعات المجتمع.



وأشاد بالجهود التي تبذل من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المديرية.



ونوه محافظ ذمار بالتضحيات التي يقدمها أبناء المديرية في مختلف الجبهات.. داعيا لتعزيز وحدة الصف ورفد الجبهات بالرجال والقوافل لمواجهة العدوان وافشال مخططاته.



ولفت إلى استعداد السلطة مساندة جهود المديرية في تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ