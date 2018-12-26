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الأرصاد : استمرار الأجواء البادرة واحتمال تكون الصقيع على عدد من المحافظات
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء- سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء البادرة على عدد من محافظات الجمهورية مع احتمالية تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة.


وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها استمرار تأثير الكتلة الهوائية البادرة والجافة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خاصة في محافظات صعدة , عمران , صنعاء , ذمار والبيضاء وأجزاء من محافظات إب , لحج , الضالع , أبين , شبوة .

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في تلك المحافظات من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى، محذراً المزارعين من آثار موجة البرد الشديدة والصقيع على محاصيلهم الزراعية .

سبأ
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