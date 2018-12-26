محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام يؤكد دور وسائل الإعلام في نقل حقيقة ما يدور في الساحل الغربي صنعاء ـ سبأ:



أكد وزير الإعلام ضيف الله الشامي اليوم دور وسائل الإعلام في نقل الصورة الحقيقية عن ما يدور في الساحل الغربي وإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة.



وفند وزير الإعلام خلال لقائه قيادات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وعدد من العاملين فيها، ادعاءات تسليم مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مشيرا إلى أن وصول لجنة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار برئاسة الجنرال باتريك كيمرت إلى الحديدة ولقائه بالقائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم والسلطة المحلية بالمحافظة دليل واضح يؤكد أن الحديدة تحت سلطة اليمنيين.



وأكد أن دور الأمم المتحدة إشرافي على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف بالإضافة إلى مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار.



وأوضح الشامي دور وسائل الإعلام في تفنيد الشائعات والرد عليها وتوضيح الحقائق عن كل ما يدور في الساحة الوطنية خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار الذي يتعرض له الوطن.



وأشاد بجهود الإعلاميين والصحفيين والكتاب واضطلاعهم بمسؤوليتهم وواجبهم في نقل كل ما يدور بالساحل الغربي بمصداقية، متطرقاً إلى الإجراءات والمعالجات التي تم اتخاذها في الجانب الاقتصادي ودورها في تحسين السيولة النقدية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.



وخلال اللقاء تم عرض فيلم وثائقي استعرض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني، والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان والدفاع عن الوطن.



حضر اللقاء نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي ووكيل الوزارة لشؤون الإذاعة و التلفزيون و الإعلام الخارجي أحمد الحماطي ونائبا رئيس مجلس الإدارة بوكالة الأنباء اليمنية سبأ لشؤون الصحافة محمد عبد القدوس والشؤون المالية والتجارية عبدالله جابر.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ