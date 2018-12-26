ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا

جاكرتا – سبأ:



ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون .





حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو". وأضاف "سوتوبو" أن التسونامي الناجم عن انهيارات أرضية تحت البحر بعد ثوران بركان أناك كراكاتاو مساء يوم السبت ، دمر 882 منزلا و73 فندقا وفلل وعدد من المباني الساحلية وشرد إجمالي 16082 شخصا.





وقال الناطق في مؤتمر صحفي في مقر الوكالة "انتشلت السفن التي تقوم بالبحث عن الضحايا العديد من الجثث بالفعل". ودمرت هذه الكارثة أيضا ميناء بحريا و434 سفينة وقاربا في منطقتى بانديغلانغ وسيرانج الأكثر تضررا فى منطقة مقاطعة بنتين ومناطق لامبونغ سيلاتان وباناوران وتنجاموس في مقاطعة لامبونغ بحسب ما قال "ستوبو نوغرهو".







ويشارك أكثر من 2000 جندي وضابط وافراد من مكتب البحث والانقاذ ومكتب وكالة ادارة الكوارث ومتطوعين في عملية الاغاثة الطارئة التى مازالت تعطى الأولوية للبحث عن الضحايا وانقاذهم.

[26/ديسمبر/2018]سبأ