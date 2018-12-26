محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء ورشة عمل بصنعاء لتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية صنعاء -سبأ:

بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل تحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية تنظمها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .



تهدف الورشة في يومين بمشاركة الجمعيات والبرامج الطبية والجهات ذات العلاقة إلى تحديث قائمة الأدوية الأساسية الوطنية ومناقشة القائمة المقترحة لها من قبل مقدمي الرعاية الصحية مع الأخذ في الاعتبار معايير منظمة الصحة العالمية واحتياجات البلد .



وفي افتتاح الورشة بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أن الدواء من أولويات الوزارة وتسعى لتحقيق الجودة الدوائية والسعرية كونه مرتبط بحياة الإنسان.



ولفت إلى أهمية انعقاد هذه الورشة في تحديد القائمة الأساسية الوطنية للدواء حسب احتياجات البلد خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، مؤكداً أن اعتماد هذه الأدوية سيعطي الأولوية في التسهيل للشركات الموردة والمنتجة وسيتم التعاون مع المنظمات لتوفير هذه الأدوية بنسب عالية .



وحث الدكتور المتوكل الأطباء والاختصاصيين على الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين .



وأشاد بكل من ساهم في إعداد هذه الورشة بما يكفل تحقيق المسؤولية الوطنية في توفير الأدوية بجودة عالية خاصة مع استمرار العدوان والحصار .



وقال وزير الصحة " الحصار منع دخول الدواء خاصة الأساسية والمنقذة للحياة وهذه تعتبر جريمة حرب يجب أن يعاقب مرتكبوها ".



من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي أهمية تحديث قائمة الأدوية حسب الجودة والفعالية العالية ومن ثم التكلفة .



وأوضح أنه سيتم عقب تحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية العمل على إصدار الدليل الوطني للدواء، مشيراً إلى أهمية مشاركة المختصين من الاستشاريين خاصة الباطنية والوبائية في اعتماد هذه القائمة.



وحث الديلمي الجميع على تحمل المسؤولية من أجل إيجاد قائمة للأدوية والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى .



بدوره اعتبر رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني تحديث القائمة الوطنية للأدوية أساس رسم السياسة الدوائية في البلد والتي من خلالها سيتم إعداد الدليل الوطني للأدوية بما يساهم في انقاذ حياة المواطنين.



وأشار إلى أن هذه القائمة تمثل أحد المرتكزات لزيادة الإنتاج في البلد خاصة في ظل ما تمر به من عدوان وحصار غاشمين.. مبيناً أن تحديث القائمة يأتي في ظل المسؤولية الوطنية للهيئة العليا للأدوية، وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، وفي طور مهام ومسئوليات الإدارة العلمية بالهيئة في تحديث ورفد المجتمع الطبي والصحي بالمعلومات الدوائية ذات المصادر الموثقة ، ونظرا للاحتياج الملح لوجود قائمة الأدوية الأساسية محدثة و مواكبة للتطور العلمي.



ولفت المداني إلى أن الغرض من قائمة الأدوية الأساسية الوطنية تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الثلاثة المهمة مثل التكلفة والأمان والفعالية، فضلاً عن تعزيز وجود وصفة طبية بالأسماء العلمية الشائعة.



فيما أعرب مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتور يوسف الحاضري عن أمله في التركيز على كيفية إيصال الخدمة الكاملة وذات الجودة العالية للمواطن .. لافتاً إلى أن وجود هذه القائمة سيعمل على ترشيد استخدام الأدوية وكذا توجيه منتجي ومستوردي الأدوية والجهات ذات العلاقة في صياغة أهدافهم المستقبلية بما يخدم نظام الرعاية الصحية ككل .



من جهته أكد الدكتور عبدالوهاب النهمي عن منظمة الصحة العالمية أهمية تحديث هذه القائمة ، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تولي أهمية لهذا الموضوع للوصول لعلاج آمن وفعال ذي جودة للمواطنين .



وقدم الدكتور عبدالله الدهبلي عرضا عن كيفية بناء قائمة الأدوية الوطنية الأساسية .

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ