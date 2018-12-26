عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا و مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين شمال نابلس رام الله – سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، 14 مواطنا فلسطينيا، خلال حملات دهم واسعة شنتها في انحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن نادي الاسير الفلسطيني قوله في بيان، ان قوات الاحتلال صادرت اموالا وزعمت العثور على اسلحة خلال اقتحامها مناطق متفرقة في مدن نابلس وجنين وبيت لحم ورام الله والخليل، واعتقالها هؤلاء المواطنين بزعم انهم مطلوبون .



على صعيد اخرى اعتدى مستوطنون متطرفون يهود فجر اليوم الاربعاء، على مركبات وممتلكات المواطنين الفلسطينيين على مدخل قرية برقة شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان له، إن مستوطنين هاجموا المركبات بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى تكسير نوافذ بعضها، أثناء مرورها بالقرب من قرية برقة.



وأضاف ان المستوطنين حطموا اشارات المرور، وقطعوا عددا من الأشجار، وخلعوا أبواب إحدى الصيدليات على مدخل القرية.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ