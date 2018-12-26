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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:50:37ص
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  اقتصاد
الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر بفعل تراجع الشهية للمخاطرة
[26/ديسمبر/2018]
سنغافورة – سبأ :

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهرال يوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية مما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.


وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو .

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1277.6 دولار للأوقية،وزاد السعر الفوري للفضة 0.9 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 787.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1244.60 دولار للأوقية.

سبأ
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