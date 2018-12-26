[26/ديسمبر/2018]
صنعاء- سبأ:
عبر المكتب السياسي لأنصار الله عن تعازيه ومواساته لقيادة الثورة الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود الهاشمي الشاهرودي .
وأشار المكتب السياسي في برقية التعزية إلى أن الفقيد الشاهرودي كان مثالاً للعلم والجهاد والعطاء والبذل والتضحية ونبراسا في تحمل المسؤولية والكفاح.
وتطرق إلى تاريخه الحافل وسيرته الجهادية ، التي تؤكد حجم الخسارة التي يمثلها رحيله ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ورفاق دربه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون" .
سبأ