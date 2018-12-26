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المكتب السياسي لأنصار الله يعزي الشعب الإيراني في وفاة الشاهرودي
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء- سبأ:

عبر المكتب السياسي لأنصار الله عن تعازيه ومواساته لقيادة الثورة الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود الهاشمي الشاهرودي .



وأشار المكتب السياسي في برقية التعزية إلى أن الفقيد الشاهرودي كان مثالاً للعلم والجهاد والعطاء والبذل والتضحية ونبراسا في تحمل المسؤولية والكفاح.



وتطرق إلى تاريخه الحافل وسيرته الجهادية ، التي تؤكد حجم الخسارة التي يمثلها رحيله ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ورفاق دربه الصبر والسلوان.


"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

سبأ
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