المكتب السياسي لأنصار الله يعزي الشعب الإيراني في وفاة الشاهرودي

صنعاء- سبأ:

عبر المكتب السياسي لأنصار الله عن تعازيه ومواساته لقيادة الثورة الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود الهاشمي الشاهرودي .





وأشار المكتب السياسي في برقية التعزية إلى أن الفقيد الشاهرودي كان مثالاً للعلم والجهاد والعطاء والبذل والتضحية ونبراسا في تحمل المسؤولية والكفاح.







وتطرق إلى تاريخه الحافل وسيرته الجهادية ، التي تؤكد حجم الخسارة التي يمثلها رحيله ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ورفاق دربه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

[26/ديسمبر/2018]سبأ