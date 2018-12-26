الجهاز الفني للمنتخب الوطني يكشف عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات آسيا

كوالالمبور- سبأ:

كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن التشكيلة النهائية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق مطلع العام القادم في الإمارات.



وينهي المنتخب الوطني بقيادة المدرب السلوفاكي جان كويسان معسكره الاستعدادي اليوم في ماليزيا، على أن يتجه غداً إلى الإمارات لإقامة معسكر قصير يخوض فيه مباراة ودية مع المنتخب السوري الأحد المقبل.



وتكونت التشكيلة من 23 لاعباً لخوض نهائيات كاس آسيا بمشاركة 24 منتخباً وهم :



1- محمد إبراهيم عياش



2- سعود السوادي



3- سالم الهارش



4- مدير عبدربه



5- محمد فؤاد



6- عمار حمصان



7- عبدالعزيز الجماعي



8- محمد بقشان



9- علاء الدين نعمان



10- محمد بارويس



11- رامي الوسماني



12- احمد الحيفي



13- حسين الغازي



14- احمد سعيد



15- علاء الصاصي



16- وحيد الخياط



17- علي حفيظ



18- عبدالواسع المطري



19- احمد علوس



20- احمد السروري



21- احمد ضبعان



22- عماد منصور



23- سالم الموزعي.



ويلعب المنتخب الوطني الذي تأهل لأول مره في تاريخه عقب تحقيق الوحدة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ، العراق و فيتنام وإيران.



ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني مبارياته الرسمية في البطولة بمواجهة نظيره الإيراني في السادس من يناير المقبل.



ووفقا لنظام البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث

[26/ديسمبر/2018]سبأ