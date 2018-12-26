عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاعات الجوية السوري تتصدى لصواريخ معادية اسرائيلية دمشق – سبأ:

اعلن الجيش السوري ان وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتمكنت من إسقاط معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.



وقال مصدر عسكري تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها واقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح.



وكانت وكالة الانباء السورية (سانا)أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت الليلة الماضية لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي وأسقطت عددا منها.



وأفشلت وسائط دفاعنا الجوي فى الــ 29 من الشهر الماضي عدوانا فوق المنطقة الجنوبية فوق منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي ومنعته من تحقيق أهدافه.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ