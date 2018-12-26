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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:19:20ص
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فعالية توعوية حول عمالة الأطفال بصنعاء
[26/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ:



نظم مركز الاستجابة المجتمعي للأطفال التابع لمركز أبني للتوحد اليوم فعالية توعوية حول عمالة الأطفال بالتعاون مع مؤسسة حماية الأطفال والشباب (سايبو) .



وفي الفعالية التي شارك فيها الأطفال وأولياء الأمور أشار مدير المركز سمير البروي والمنسقة سميرة النزيلي إلى ضرورة التركيز على قضية عمالة الأطفال ومخاطرها و الآثار النفسية الناجمة عنها وأهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة المختلفة .

وتطرقا إلى دور المجتمع المحلي والمنظمات المحلية والدولية في الاهتمام بقضايا الأطفال ورعايتهم وتبني برامج تدريب وتأهيل تعمل على حمايتهم وتطوير مهاراتهم و قدراتهم في مختلف المجالات .

فيما استعرض مشرف المركز محمد الآنسي أسباب عمالة الأطفال والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها , متطرقاً الى أنشطة المركز في رعاية الأطفال و التخفيف من معاناتهم ومعالجة الآثار النفسية و المخاطر التي يتعرضون لها جراء الحروب و النزاعات .

سبأ
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