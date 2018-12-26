ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:01:56ص
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
استشهد وأصيب ستة مواطنين بينهم امرأتان وطفلتان بنيران مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في محافظتي الحديدة والبيضاء، فيما شن الطيران سلسلة غارات على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .
اليابان تنسحب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان
أعلنت الحكومة اليابانية ،اليوم ، انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان.
المنتخب الأول يواصل معسكره الخارجي بكوالامبور استعداداته لكأس آسيا
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة لبطولة كاس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الخامس من يناير المقبل.
آخر الأخبار:
فعالية توعوية حول عمالة الأطفال بصنعاء
مقتل 5 مسلحين في غارات جوية شرقي أفغانستان
زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب إيطاليا
مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته بعمليات عسكرية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مقتل 5 مسلحين في غارات جوية شرقي أفغانستان
[26/ديسمبر/2018]
كابول – سبأٌ:
أعلنت قيادة القوات الخاصة الأفغانية اليوم الأربعاء مقتل خمسة مسلحين إثر قيام قواتها بشن غارات جوية في ولايتين شرقي أفغانستان.

وقال فيلق العمليات الخاصة بالجيش الوطني الأفغاني في بيان أن ثلاثة مسلحين بارزين من تنظيم (داعش) لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء إثر غارة جوية شهدتها منطقة باتشير وا أجام بولاية نانجارهار.

وأضاف البيان أن عضوين مهمين بجماعة طالبان المسلحة قتلا أيضا في منطقة محمد أغا بولاية لوجار المجاورة.

يشار إلى أن قوات الأمن الأفغانية تدعمها قوات حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة كثفت هجماتها البرية والجوية ضد المسلحين خلال الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي تحاول فيه جماعة طالبان المسلحة الاستيلاء على أراضى وتعزيز مواقعها قبل حلول الشتاء في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب إيطاليا
الكوريتان تحتفلان رمزيا بمشروع اعادة ربط الطرق والسكك الحديدية
الاحتلال يركب كاميرات مراقبة على مدخل العيسوية ويُخطر بهدم منازل فيها
افتتاح أطول جسر للسكك الحديدية في الهند
اتفاق روسي إيراني على برنامج مشترك للتعاون العسكري للعام 2019م
السلطات الإيطالية تُغلق مطار كاتانيا بسبب ثورة بركان جبل إتنا
مجلس الأمن الدولي يمنح استثناء من العقوبات للاحتفال بمشروع بين الكوريتين
الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات
مقتل شخصين وإصابة 11 آخرون جراء انفجار سيارة ملغومة في تلعفر شمال العراق
الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة
[22/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by