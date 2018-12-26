عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 5 مسلحين في غارات جوية شرقي أفغانستان كابول – سبأٌ:

أعلنت قيادة القوات الخاصة الأفغانية اليوم الأربعاء مقتل خمسة مسلحين إثر قيام قواتها بشن غارات جوية في ولايتين شرقي أفغانستان.



وقال فيلق العمليات الخاصة بالجيش الوطني الأفغاني في بيان أن ثلاثة مسلحين بارزين من تنظيم (داعش) لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء إثر غارة جوية شهدتها منطقة باتشير وا أجام بولاية نانجارهار.



وأضاف البيان أن عضوين مهمين بجماعة طالبان المسلحة قتلا أيضا في منطقة محمد أغا بولاية لوجار المجاورة.



يشار إلى أن قوات الأمن الأفغانية تدعمها قوات حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة كثفت هجماتها البرية والجوية ضد المسلحين خلال الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي تحاول فيه جماعة طالبان المسلحة الاستيلاء على أراضى وتعزيز مواقعها قبل حلول الشتاء في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.

سبأ [26/ديسمبر/2018]سبأ