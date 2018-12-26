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مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته بعمليات عسكرية
[26/ديسمبر/2018]
محافظات - سبأ:

لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم و أصيب آخرون بعمليات قنص وكسر زحوفات خلال الــ 24  ساعة الماضية ،وتم استهداف تجمعاتهم بسلاح الجو المسير وقصف صاروخي ومدفعي ما أدى الى تكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد.


وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان إثر استهداف سلاح الجو المسير تجمعاتهم في معسكر السويقا بمنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وتم أطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في جبهة الغيل بالمحافظة نفسها .

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادي وإعطاب آلية عسكرية تابعة لهم خلال كسر زحفين واسعين من ثلاثة مسارات في جبهة المفاليس بمديرية حيفان بمحافظة تعز ،لافتاً الى أن الزحف استمر سبع .

وفي مأرب صد أبطال الجيش و اللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة في صرواح أثناء محاولتهم استعادة المواقع التي سيطر عليها الجيش وتكبيدهم خسائر فادحة .

وحسب المصدر تم إفشال محاولة زحف للمرتزقة على عدد من التباب في جبهة القرن بنهم ومصرع وجرح العشرات في صفوفهم، كما أفشل الجيش و اللجان عملية تسلل للمرتزقة على إحدى التباب في جبهة الحول بالمديرية نفسها وكبدوا العدو خسائر في العديد والعتاد .

وفي محافظة حجة لقي أربعة جنود سعوديين مصرعهم بعمليات قنص جنوب شرق مستحدث جحفان بالمزرق ،وتم تدمير آلية للمرتزقة محملة بمعدل رشاش غرب حيران .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بعسير وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،كما تم كسر زحف أخر للمرتزقة على أبواب الحديد قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب طقمين لهم .

واستهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة في الربوعة وقبالة منفذ علب محققاً إصابات مباشرة ، وتم إطلاق صاروخ زلزال 1 على رقابة الصحن في الربوعة .

ووفقاً للمصدر لقي 15 مرتزقاً مصرعهم بعمليات قنص قبالة السديس بنجران ،وتم استهداف تجمعات لهم قبالة منفذ الخضراء بقصف مدفعي وأسفر سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وتم كسر زحفين للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس ومقتل وجرح العشرات منهم ،فيما استهدفت عملية هجومية معاكسة للجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة قبالة السديس وانتهت بالسيطرة على عدة مواقع .

وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في قرية المدرسة شرق المصفق بجيزان محققاً إصابات مباشرة .

سبأ
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