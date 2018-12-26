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الكوريتان تحتفلان رمزيا بمشروع اعادة ربط الطرق والسكك الحديدية
[26/ديسمبر/2018]
سول – سبأ :

أقامت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية اليوم ، احتفالا رمزيا بشأن مشروع مستقبلي لتحديث وإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية عبر حدودهما.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المراسم أقيمت في محطة بانمون بالقرب من مدينة كيسونج الكورية الشمالية، حيث تحرك قطار خاص يقل وفدا من 100 مسؤول كوري شمالي ومسؤولين من الأمم المتحدة والصين وروسيا ومنغوليا .

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن أبديا دعمهما للمراسم، لكن بدء تنفيذ المشروع مؤجل مع استمرار العقوبات على شحن منتجات الطاقة والمواد المعدنية والإمدادات الأخرى.

ويهدف هذا المشروع خاصة لتطوير بنية تحتية للنقل لإمكانية ربط شبه الجزيرة الكورية بأوروبا.

سبأ
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