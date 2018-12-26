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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - ديسمبر - 2018 الساعة 09:06:37ص
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
استشهد وأصيب ستة مواطنين بينهم امرأتان وطفلتان بنيران مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في محافظتي الحديدة والبيضاء، فيما شن الطيران سلسلة غارات على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
محافظات - سبأ:

استشهد وأصيب ستة مواطنين بينهم امرأتان وطفلتان بنيران مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في محافظتي الحديدة والبيضاء، فيما شن الطيران سلسلة غارات على محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأتان جراء قصف قوى العدوان لمنزلهم بقذيفة هاون في قرية الطفسة بمديرية الجراحي محافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بقذائف الهاون قرى الجربة والشجن ووادي المنقم شرق مديرية الدريهمي ، كما قصفوا بالأسلحة الرشاشة قرية الزعفران في منطقة كيلو16 بالمديرية .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدف منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي ، في حين واصلت جرافتان عسكريتان لقوى العدوان استحداث تحصينات ومواقع عسكرية شمال غرب كيلو16 ، وشمال شرق مدينة الشباب السكنية.

وقصف مرتزقة العدوان بالأسلحة الثقيلة باتجاه مستشفى 22 مايو بمديرية الحالي ، واستهدف قصف مدفعي شرق مديرية التحيتا.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان الحربي والتجسسي حلّق في أجواء مدينة الحديدة ومديريات الزهرة والصليف والتحيتا.

وأوضح المصدر أن طفلتين أصيبتا بجروح في قصف لمرتزقة العدوان على منطقة الظهرة بمديرية القريشية في محافظة البيضاء.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية باقم ، وتعرضت مناطق بمديرية الظاهر في محافظة صعدة لسلسلة غارات وقصف مدفعي.

سبأ
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