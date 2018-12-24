محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين دورة خاصة بالمسح والتقييم للمباني التاريخية المتضررة في المدن التاريخية



بدأت بمركز الدراسات والتدريب المعماري في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بصنعاء، اليوم، دورة تدريبية خاصة بالمسح والتقييم للمباني التاريخية المتضررة في المدن التاريخية زبيد وشبام وحضرموت وعدن، والتي ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالشراكة مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والهيئة العامة للآثار والمتاحف.



وتأتي هذه الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام وتستغرق أعمالها الميدانية والمكتبية 45 يوما، استكمالا للمرحلة الأولى التي تمت لحصر المباني التاريخية المتضررة في مدينة صنعاء القديمة.



و يتلقي 24 متدرباً ومتدربة من المدن المذكورة مهارات الحصر والتوثيق وتحليل البيانات وتحديد الأضرار والكلف التقديرية لأعمال التدخل العاجلة لإنقاذ مكونات التراث الثقافي في هذه المدن وفي مقدمتها المدن المدرجة في قائمة التراث العالمي.



حضر تدشين الدورة رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية محمد فارس و رئيس الهيئة العامة للاثار والمتاحف مهند السياني وضابط المشروع في الصندوق المهندس عبدالحكيم السياغي والاستشاري في اليونسكو المهندس نبيل منصر.

سبـأ [25/ديسمبر/2018] صنعاء – سبا :سبـأ