ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:40:12م
المجلس السياسي الأعلى يسلم الحكومة مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
سلم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وملحقاتها والتي أقرها المجلس السياسي الأعلى مؤخرا.
موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .
تدشين المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق في صنعاء
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم بمحافظة صنعاء المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمخابز والتي ستشمل مختلف المحافظات.
المنتخب الأول يواصل معسكره الخارجي بكوالامبور استعداداته لكأس آسيا
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة لبطولة كاس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الخامس من يناير المقبل.
آخر الأخبار:
تدشين دورة خاصة بالمسح والتقييم للمباني التاريخية المتضررة في المدن التاريخية
سلاح الجو المسير يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بمعسكر السويقا شرق الجوف
وقفة احتجاجية لأبناء مديرية مستبأ بمحافظة حجة
مناقشة أسباب إنتشار الوبائيات وطرق الوقاية منها بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين دورة خاصة بالمسح والتقييم للمباني التاريخية المتضررة في المدن التاريخية
[25/ديسمبر/2018] صنعاء – سبا :

بدأت بمركز الدراسات والتدريب المعماري في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بصنعاء، اليوم، دورة تدريبية خاصة بالمسح والتقييم للمباني التاريخية المتضررة في المدن التاريخية زبيد وشبام وحضرموت وعدن، والتي ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالشراكة مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والهيئة العامة للآثار والمتاحف.

وتأتي هذه الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام وتستغرق أعمالها الميدانية والمكتبية 45 يوما، استكمالا للمرحلة الأولى التي تمت لحصر المباني التاريخية المتضررة في مدينة صنعاء القديمة.

و يتلقي 24 متدرباً ومتدربة من المدن المذكورة مهارات الحصر والتوثيق وتحليل البيانات وتحديد الأضرار والكلف التقديرية لأعمال التدخل العاجلة لإنقاذ مكونات التراث الثقافي في هذه المدن وفي مقدمتها المدن المدرجة في قائمة التراث العالمي.

حضر تدشين الدورة رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية محمد فارس و رئيس الهيئة العامة للاثار والمتاحف مهند السياني وضابط المشروع في الصندوق المهندس عبدالحكيم السياغي والاستشاري في اليونسكو المهندس نبيل منصر.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
سلاح الجو المسير يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بمعسكر السويقا شرق الجوف
وقفة احتجاجية لأبناء مديرية مستبأ بمحافظة حجة
مناقشة أسباب إنتشار الوبائيات وطرق الوقاية منها بالحديدة
رئيس اللجنة العليا للشباب يزور الطفلة بثينة
بدء أعمال المؤتمر التقييمي السنوي السادس لتفعيل أنشطة الحماية للطفل
وزير التعليم الفني يطلع على سير العملية التعليمية والتدريبية بمعهد دار الشرف المهني بإب
إقرار الإصدار التاسع من النظام القضائي بوزارة العدل
وزير التعليم الفني ومحافظ تعز يتفقدان سير العمل بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان
متحدث القوات المسلحة:31 خرقا للمرتزقة في الحديدة وزحوفات في عدد من الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية
مناقشة التحضيرات لإحياء ذكری الشهيد بمدينة المحويت
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة
[22/ديسمبر/2018]
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[22/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by