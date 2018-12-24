محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أسباب إنتشار الوبائيات وطرق الوقاية منها بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع بمكتب منظمة رعاية الأطفال الدولية بمحافظة الحديدة اليوم ضم ممثلي كتلة الصحة بمحور الحديدة أسباب إنتشار الوبائيات في عدد من مديريات المحافظة وطرق الوقاية منها.



وتطرق الاجتماع إلى إجراءات الحد من إنتشار الدفتيريا في مديرية الحوك وكيفية الوقاية منه خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة جراء العدوان والحصار.



وفي الإجتماع أكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله على أهمية إنشاء وإقامة مراكز في عدد من المديريات لاستقبال ومعالجة الحالات الجديدة لتخفيف الضغط على المركز الوحيد بهيئة مستشفى الثورة .



شدد على ضرورة الحد من انتقال العدوى وأهمية العزل وتدريب الكادر الصحي وإقامة وحدة للعناية المركزة وزيادة الفرق الفنية العاملة في المراكز واعتماد أجور للعاملين بها.



وأشار جار الله إلى أهمية تفاعل كتلة المياه في هذا الجانب والعمل على تنقية وتعقيم مصادر المياه ومراقبة محطات بيع المياه والوايتات الخاصة وإلزامها بكلورة المياه قبل بيعها للمستهلكين.



وخلال الإجتماع إستعرض مدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة الدكتور محمد الفقيه ومسؤولة الإنذار المبكر الدكتورة رولا طاهر أخر الإحصائيات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فيما يخص انتشار الكوليرا والدفتريا.



حيث أشارا إلى انه تم تسجيل ٣١٠ حالات خلال العام الجاري تم تقديم العناية الصحية والطبية لها في المراكز المتخصصة .. لافتين إلى أنه تم تسجيل ١٨حالة وفاة لنفس العام.



حضر الإجتماع منسق الكتلة الصحية بمحور الحديدة الدكتور عبد الله زحيري.

سبـأ [25/ديسمبر/2018]سبـأ