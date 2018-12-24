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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 08:42:30م
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رئيس اللجنة العليا للشباب يزور الطفلة بثينة
[25/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

زار رئيس اللجنة العليا للشباب علي حسين هضبان اليوم الطفلة بثينة التي تعرضت للإختطاف من قبل العدوان السعودي بعد استشهاد جميع أفراد أسرتها جراء قصف طيران العدوان لمنزلهم.

واستنكر هضبان خلال لقاءه بالطفلة بثينة وعمها علي الريمي، ما تعرضت له من عملية إختطاف منظمة من قبل العدوان السعودي ومرتزقته في محاولة لإخفاء قضيتها التي تحولت إلى رأي عام دولي ولقيت صدى واسع في الأوساط الحقوقية الدولية.

وأكد رئيس اللجنة العليا للشباب وقوف شباب اليمن إلى جانب مظلومية الطفلة بثينة وتضامنهم معها ..مشيرا إلى الجريمة التي تعرضت لها الطفلة بثينة وأسرتها ستظل حاضرة في كل المحافل حتى يتم الإقتصاص من المجرمين والقتلة ومحاسبة المتورطين في إختطافها .

سبـأ
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